В пятницу 20 улиц Липецка останутся без света, 5 - без холодной воды

СЕГОДНЯ 17:41 2019-03-28T17:44:04+03:00

В Липецке снова отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В пятницу, 29 марта, в некоторых домах отключат электричество и воду. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Липецкая, 1-20, 10а, 10б, 25а, 22-58, 59-68, 70- 79, 81-85, 87-90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112; Привокзальная, 1-12, 14, 16 , 21, 32, 44, 25, 39, 31, 36, 27, 30, 33, 40, 38, 28, 22, 35, 19, 23, 15, 45, 17, 34, 42, 13, 18, 20, 29, 26, 24, 43, 37, 41; Кибальчича, 43 , 37, 35, 39, 29, 81, 25, 55, 49, 21, 79, 83, 67а, 53, 17, 51, 27, 69, 75, 41, 61, 66, 65, 31, 85, 63, 67, 33, 64, 77, 19, 59, 45, 73, 71, 23, 57; 4 Пятилетка, 10, 7, 8, 21 , 19, 9, 23, 1, 2, 18, 20, 15, 16, 22, 11, 17, 16а, 25, 22а; Гагарина, 6, 8; В.Л. Кротевича, 1, 9, 7 , 5, 4, 2; переулок Антипова, 26 , 6, 2а, 18, 14, 7, 21, 10, 4, 9, 13, 19, 32, 9а, 2, 11, 15, 20, 24, 22, 17, 12, 5, 8, 30, 23, 28, 3; Янкина, 4 , 6, 8, 2; Орловская, 24 , 8, 12, 1, 17, 19, 16, 10, 3, 28, 11, 31, 14, 22, 2, 25, 6, 26, 27, 5, 9, 23, 20, 4, 16а, 29, 18, 7, 17а; Короленко, 5 , 18, 7, 12, 19, 9, 20, 14, 1, 6, 3, 11, 10, 4, 16, 2, 15, 21, 17, 13, Левобережная, 1 ; площадь Мира, 5 , 2, 4А, 4, 5, 6, 2А, 4а, 6.

С 10 утра до 5 часов вечера свет погаснет по адресам: улица 40 лет Октября, 11, 13, 27, 33б, 45, 6, 5, 4, 2; Смыслова, 1, 4, 4а, 3; Газина, 1, 2, 5, 7, 9, 12а; площадь Заводская, 2, 4; Константиновой, 5, 7; Ушинского, 1, 1а, 3; Баумана, 1б; Студеновская, 195.

Также некоторые липчане останутся без воды. Краны пересохнут с 10 утра до 8 часов вечера у жителей улиц 30 лет ВЛКСМ, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 2, 21; И.А. Флерова, 1, 15; Тимирязева, владение 4; Чехова, строение 2а; 3 Сентября, владение 26.

По интересующим вопросам липчане могут обратиться по телефонам 075 и 236-075. Подвоз воды по заявкам жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU