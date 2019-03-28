На мост в Новую Жизнь потратят полмиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-28T18:11:43+03:00

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Этим днем, 28 марта, в Липецком горсовете состоялся круглый стол на тему «Проблемы управления состоянием сети автомобильных дорог и сооружений». По информации пресс-службы горсовета, в нем участвовали депутат Госдумы Михаил Гулевский. По его словам, из федерального бюджета выделили средства на строительство путепровода на трассе Липецк-Грязи. Так, в этом году регион получит на дороги 1 млрд. 890 млн. рублей. Из них 500 млн. – на строительство моста в Новой Жизни.

Кстати, в Липецке из 19 мостов 8 находятся в неудовлетворительном состоянии. В этом году виадуками займется новое подразделение. Переправы уже начали обследовать специалисты, после чего решится их дальнейшая судьба.

Также парламентарии обсудили проблемы эксплуатации липецких дорог. Многие из них недовольны качеством дорог. Один из депутатов отметил, что основная проблема дорог – гибель людей.

После профессора из технических вузов Москвы, Саратова и Липецка рассказали, как избежать проблем в дорожной отрасли. Они сообщили присутствующим о новых нормативных документах и техническом регулировании в дорожной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU