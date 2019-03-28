Липчанину грозит до 8 лет за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 18:35 2019-03-28T18:41:20+03:00

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26-летнему липчанину предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков – ч.1 ст.228.1 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены в суд. Наказание за данное преступление согласно закону – от 4 до 8 лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, преступление произошло в конце прошлого года. В декабре 2018 обвиняемый приобрел наркотик общей массой 0,8 грамма. Он хранил запрещенное вещество у себя дома. Как выяснилось в ходе расследования, для продажи в дальнейшей. Сотрудники полиции задержали парня после того, как он продал наркотик.

Житель Липецка полностью признался в совершении преступления. Противоправная деятельность обвиняемого доказана. Кстати, горожанин не был ранее судим.

ИСТОЧНИК KP.RU