Липчанину грозит до 8 лет за сбыт наркотиков
26-летнему липчанину предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков – ч.1 ст.228.1 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены в суд. Наказание за данное преступление согласно закону – от 4 до 8 лет тюрьмы.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, преступление произошло в конце прошлого года. В декабре 2018 обвиняемый приобрел наркотик общей массой 0,8 грамма. Он хранил запрещенное вещество у себя дома. Как выяснилось в ходе расследования, для продажи в дальнейшей. Сотрудники полиции задержали парня после того, как он продал наркотик.
Житель Липецка полностью признался в совершении преступления. Противоправная деятельность обвиняемого доказана. Кстати, горожанин не был ранее судим.
ИСТОЧНИК KP.RU