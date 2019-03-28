2019-03-28T18:41:20+03:00
Происшествия

Липчанину грозит до 8 лет за сбыт наркотиков

Материалы уголовного дела уже передали в суд Липецка
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчанин попался на сбыте наркотиковЛипчанин попался на сбыте наркотиковФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

26-летнему липчанину предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков – ч.1 ст.228.1 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены в суд. Наказание за данное преступление согласно закону – от 4 до 8 лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, преступление произошло в конце прошлого года. В декабре 2018 обвиняемый приобрел наркотик общей массой 0,8 грамма. Он хранил запрещенное вещество у себя дома. Как выяснилось в ходе расследования, для продажи в дальнейшей. Сотрудники полиции задержали парня после того, как он продал наркотик.

Житель Липецка полностью признался в совершении преступления. Противоправная деятельность обвиняемого доказана. Кстати, горожанин не был ранее судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24