С начала года в Липецкой области на учет поставили 66 домашних тиранов

СЕГОДНЯ 19:04 2019-03-28T19:08:10+03:00

Полиция напоминает липчанам о том, что терпеть домашнее насилие нельзя Фото: Архив "КП"

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Региональное УМВД России напоминает липчанам о том, что терпеть домашнее насилие нельзя. И рекомендует не терпеть издевательства, своевременно обращаться в правоохранительные органы.

В 2018 году в Липецкой области сотрудники полиции выявили 1 664 таких преступлений, а за 2 месяца 2019 года – 303. К домашнему насилию относятся причинение легкого и среднего вреда здоровью, побои, а также угроза убийством.

Напомним, что в 2017 году из ст.116 УК РФ «Побои» исключили уголовную ответственность за нанесение побоев близким лицам. Они перешли в разряд административного правонарушения. Как сообщили в пресс-службе липецкого УМВД, такие изменения не означают, что правоохранители отказываются выезжать на бытовые скандалы с угрозами и избиениями. Если насилие совершено впервые – обидчику грозит административная ответственность. Также дебошира ставят на профилактический учет. В 2018 году сотрудники ОВД составили 461 административный протокол. В этом году - 66. На профучетах состоит 389 нарушителей домашнего спокойствия. 30 из них поставлены на учет в этом году.

Уголовная ответственность грозит дебоширу за повторное нанесение побоев. В 2018 году таких случаев было 9.

ИСТОЧНИК KP.RU