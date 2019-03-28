В пятницу в Липецке до +7 и мокрый снег

СЕГОДНЯ 19:20 2019-03-28T19:20:53+03:00

Ночью в Липецке мороз, а днем до +6 Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В пятницу, 29 марта, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без осадков. Столбик термометра опустится до 7 градусов мороза.

В светлое время суток в регионе от 2 до 7 градусов тепла. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт.ст.

В выходной в Липецке будет пасмурно. В субботу, 30 марта, местами небольшой дождь со снегом. В темное время суток синоптики прогнозируют около 0 градусов. Днем в областном центре прогреется до +6 градусов. Ветер южный 7-9 м/с. Атмосферное давление без изменений и составит 748 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU