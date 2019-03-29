Липчанина задержали за избиение полицейского в Петербурге 7 лет назад

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-29T09:51:25+03:00

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В городе Усмань Липецкой области задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в избиении сотрудника полиции 7 лет назад. Драка с со следователем, о которой идет речь, произошла в ресторане «Чаплин Холл» в феврале 2012 года. Полицейский пытался остановить драку между посетителями, в результате сотрудник полиции попал в больницу с тяжелыми травмами.

Причем ранее липчанин сидел за убийство двух полицейских в 90-е. Мужчину сразу после задержания увезли в Санкт-Петербург в УМВД по Выборгскому району. Ему меняют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – часть 1 статьи 111 УК. Наказание по данной статье – до 8 лет лишения свободы. Как пишет «Фонтанка.ру», липчанина отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU