2019-03-29T10:04:03+03:00
Происшествия

На трассе «Дон» под Липецком столкнулись микроавтобус и «КамАЗ»

Авария произошла в 6.40 утра в Становлянском районе
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В ДТП никто не пострадалВ ДТП никто не пострадалФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП случилось этим утром, 29 марта, в Становлянском районе Липецкой области. Там на 369 километре трассы М-4 «Дон» в 6.40 утра столкнулись микроавтобус «Мерседесс Спринтер» и грузовик «КамАЗ».

Очевидцы вызвали на место происшествия «скорую» и спасателей. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, микроавтобус столкнулся с грузовиком, который ехал в попутном направлении.

К счастью, авария обошлась без серьезных увечий. Все присутствующие водители и пассажиры от госпитализации отказались. Повреждения в этой аварии получили только транспортные средства.

МЧС просит водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательней на дороге. В случае ДТП звонить на бесплатный и круглосуточный номер вызова экстренных служб - «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банкротящийся «Липецкметаллургстрой» задолжал рабочим более 2 млн рублей
Пропавшую под Липецком пенсионерку нашли мертвой
«Покрасили в тюремный цвет»: врио губернатора недоволен благоустройством Липецка
В выходные в Липецке резко потеплеет
Липчанину грозит штраф в 200 000 за взятку автоинспектору в 500 рублей
Полицейская погоня за угнанным трактором под Липецком закончилась задержанием
Строителю из Волгограда в Липецке полтора года не платили зарплату
Депутаты на тайном голосовании приняли отставку мэра Липецка
В Липецке автобус насмерть сбил пешехода
Липчанина задержали за избиение полицейского в Петербурге 7 лет назад
В пятницу в Липецке до +7 и мокрый снег
С начала года в Липецкой области на учет поставили 66 домашних тиранов
Липчанину грозит до 8 лет за сбыт наркотиков
На мост в Новую Жизнь потратят полмиллиарда рублей
В пятницу 20 улиц Липецка останутся без света, 5 - без холодной воды
Работники Липецкого станкостроительного предприятия написали письмо президенту
Под Липецком студент подрался с охранником за украденные презервативы
Парк миниатюр в Липецке уберут из Быханова сада
В Липецке вода станет мутной и снизится давление в кранах
Липчанка купила дом на материнский капитал и бросила детей