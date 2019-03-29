На трассе «Дон» под Липецком столкнулись микроавтобус и «КамАЗ»
Серьезное ДТП случилось этим утром, 29 марта, в Становлянском районе Липецкой области. Там на 369 километре трассы М-4 «Дон» в 6.40 утра столкнулись микроавтобус «Мерседесс Спринтер» и грузовик «КамАЗ».
Очевидцы вызвали на место происшествия «скорую» и спасателей. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, микроавтобус столкнулся с грузовиком, который ехал в попутном направлении.
К счастью, авария обошлась без серьезных увечий. Все присутствующие водители и пассажиры от госпитализации отказались. Повреждения в этой аварии получили только транспортные средства.
МЧС просит водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательней на дороге. В случае ДТП звонить на бесплатный и круглосуточный номер вызова экстренных служб - «112».
ИСТОЧНИК KP.RU