На трассе «Дон» под Липецком столкнулись микроавтобус и «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-29T10:04:03+03:00

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Серьезное ДТП случилось этим утром, 29 марта, в Становлянском районе Липецкой области. Там на 369 километре трассы М-4 «Дон» в 6.40 утра столкнулись микроавтобус «Мерседесс Спринтер» и грузовик «КамАЗ».

Очевидцы вызвали на место происшествия «скорую» и спасателей. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, микроавтобус столкнулся с грузовиком, который ехал в попутном направлении.

К счастью, авария обошлась без серьезных увечий. Все присутствующие водители и пассажиры от госпитализации отказались. Повреждения в этой аварии получили только транспортные средства.

МЧС просит водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательней на дороге. В случае ДТП звонить на бесплатный и круглосуточный номер вызова экстренных служб - «112».

ИСТОЧНИК KP.RU