В Липецке автобус насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-29T10:55:14+03:00

За сутки на дорогах региона в трех ДТП пострадали 2 человека и 1 погиб

Изменить размер текста: A A

Трагическая авария произошла минувшим вечером, 28 марта, в 19.30 на улице Доватора в Липецке. 54-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил переходившего дорогу 64-летнего пенсионера. Мужчина погиб на месте до приезда «Скорой». По данным пресс-службе областного УГИБДД, ДТП случилось не на пешеходном переходе.

Еще одно серьезное ДТП зафиксировали в те же сутки в 8.35 утра на трассе Липецк-Грязи, где 31-летняя женщина за рулем «Киа Спектра» ударила «ВАЗ-21102», а тот отлетел на переходившую дорогу 84-летнюю пенсионерку. Пожилую пенсионерку увезли в больницу.

Еще один человек пострадал в аварии на улице Яна Берзина в Липецке. Там в 17.31 33-летний водитель «Дэу Нексии» въехал в «Ладу Калину», за рулем которой был 32-летний мужчина. В результате в больницу попал водитель «Дэу».

Всего за пошедшие сутки на дорогах Липецкой области в трех ДТП пострадали 2 человека и 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU