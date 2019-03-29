2019-03-29T11:59:05+03:00
Происшествия

Строителю из Волгограда в Липецке полтора года не платили зарплату

За нарушение трудовых прав завели уголовное дело
Лия МУРАДЬЯН
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Рабочему задолжали 600 тыс рублейРабочему задолжали 600 тыс рублейФото: Лия МУРАДЬЯН
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В непростую ситуацию попал в Липецке 42-летний строитель из Волгограда. Мужчина трудился в строительной организации «Монтажная компания «Модуль», которая расположена в селе Хрущевка Липецкого района.

Строитель работал в должности мастера. В мае 2016 года его командировали В Череповец, где мастер строил производственные площадки до июня 2017 года. Но почти за полтора года работы строителю ничего не заплатили.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, более чем за год руководство компании задолжало сотруднику больше 600 тысяч рублей. За невыплату заработной платы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145 УК РФ. Почему человеку больше года не платили зарплату и кто в этом виноват, еще предстоит разобраться. Ответственным грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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