2019-03-29T13:22:13+03:00
Происшествия

Полицейская погоня за угнанным трактором под Липецком закончилась задержанием

Угонщики одолжили внедорожник, чтобы отбуксировать трактор
Лия МУРАДЬЯН
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Угонщиков догнали быстроУгонщиков догнали быстроФото: Лия МУРАДЬЯН
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Этой ночью, 29 марта, в Липецкой области развернулась погоня за угнанным трактором. Все случилось в селе Гречевка Усманского района, где у местного жителя угнали трактор МТЗ.

Пропажу заметили сразу и сообщили в полицию, где незамедлительно начались поиски сельхозтехники. Угонщиков заметили в районе села Боровское Добринского района сотрудники полиции, которые занимались поиском трактора. Одни ехал на тракторе, второй следовал за ним на внедорожнике.

Угонщики попытались скрыться, но не удалось. Погоня была недолгой и вскоре они уже давали показания в местном отделе полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, задержаны двое мужчин – судимый 62-летний пенсионер из Липецка и 49-летний безработный из Тербунского района.

Оба уже во всем сознались. По рассказу злоумышленников, они приехали за трактором на машине «Ниссан-Террано», которую одолжили у знакомых в Липецке. Затем угонщики подцепили трактор тросом и отбуксировали подальше от дома владельца. После один из преступников завел МТЗ, а второй поехал за ним на машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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