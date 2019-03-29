Липчанину грозит штраф в 200 000 за взятку автоинспектору в 500 рублей

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-29T14:13:36+03:00

А поводом для взятки была попытка избежать штраф на 800 рублей

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В Липецкой области нерадивый автолюбитель стал фигурантом уголовного дела о даче взятки. Все случилось на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе. Там сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, во время проверки документов выяснилось, что у водителя нет страховки.

Автоинспектор начал составлять протокол по статье 12.37 КоАП за отсутствие обязательной страховки. Кстати, наказание по этой статье – штраф 800 рублей. Но водитель очевидно решил сэкономить 300 рублей и попытался «сторговаться» с сотрудником ДПС за 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба областного СКР, автолюбитель пытался передать взятку, но инспектор от незаконного вознаграждения отказался и сообщил в следственные органы. В итоге административное нарушение обернулось уголовным делом, и теперь вместо штрафа в 800 рублей водителю по 291.2 статье УК грозит до 200 тысяч рублей штрафа либо до года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU