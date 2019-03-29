2019-03-29T14:43:23+03:00
Общество

В выходные в Липецке резко потеплеет

В воскресенье обещают до 15 градусов тепла
Лия МУРАДЬЯН
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В воскресенье в Липецке до +15В воскресенье в Липецке до +15Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Синоптики обещают липчанам по-настоящему весенние и теплые выходные. По данным Росгидрометцентра, в субботу, 30 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет еще холодно – от 0 до 5 градусов мороза, а днем ветер переменится на юго-западный и воздух прогреется до 10 градусов тепла. Скорость ветра днем 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 748 мм. Ртутного столба.

В воскресенье ночные заморозки уже не обещают – ночью будет до +4°С. Днем будет солнечно и столбик термометра поднимется до +14°С. При этом ветер сменится на западный и немного усилится. А в понедельник, 1 апреля, снова пройдет небольшой дождь и будет уже не так тепло – максимум 8 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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