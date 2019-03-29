2019-03-29T15:14:26+03:00
Общество

«Покрасили в тюремный цвет»: врио губернатора недоволен благоустройством Липецка

Во время объезда чиновники попытались сгладить ситуацию клумбой [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Артамонову не понравился весенний вид ЛипецкаАртамонову не понравился весенний вид ЛипецкаФото: кадр с видео
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Врио губернатора проехал по улицам Липецка и остался крайне недоволен весенними видами города. Об этом Игорь Артамонов написал на своей странице в instagram и выложил видео с объезда.

– Вон ограждение, покошено побито , вон валяется и таких покошено-побито по городу вагон, – комментирует вид из окна автобуса врио губернатора. – Вот это что, это красота, это современный город? Кто тут за район отвечает, вообще мимо проходить не должны. Покрасили полосами в тюремный цвет. Мусор, разбитость, ржавость.

– А вон, смотрите, клумба, – пытаются сгладить ситуацию сопровождающие Артамонова чиновники.

– Ну молодцы, молодцы, хоть одну клумбу показали, – отвечает врио.

igor_artamonov48igor_artamonov48
Врио губернатора возмутил весенний вид Липецка
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В подписи к видео Игорь Артамонов заметил, что на дворы и улицы уходят большие деньги, но результаты благоустройства неудовлетворительные, поскольку исполнители делают работу наполовину. Также врио отметил, что над отсутствием контроля будут работать, и пообещал включить третий участок ЛТЗ в программу по благоустройству.

– Что касается дорог, то по проекту БКАД в 2019 году мы должны капитально отремонтировать 19 километров магистралей, – написал Игорь Артамонов. – Ямочный ремонт начнем в течение нескольких недель. Понимаю, что все устали от ям на дорогах, но и наспех заливать асфальт в лужи нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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