До Елецкого микрорайона в Липецке пустят 4 автобусных маршрута

СЕГОДНЯ 17:23 2019-03-29T17:23:51+03:00

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После многочисленных просьб жителей Елецкого микрорайона и обращения на сайт врио губернатора, в Липецке пустят 4 дополнительных автобусных маршрута к Елецкому микрорайону. Как сообщает городской департамент транспорта, изменения в схему движения автобусов внесут уже в эту субботу, 30 марта.

В новым маршрутам поедут следующие автобусы: №7 «микрорайон «Елецкий» - Новое заводоуправление»; №17 «НЛМК - ж/д вокзал - «Елецкий»; №30 «НЛМК - «Елецкий»; №325 «Елецкий» - площадь Клименкова»; №347 «Елецкий» - «Сокол».

Все вышеуказанные маршруты с 30 марта будут ездить по улице Хренникова, проезжать через остановку в районе дома №1 и до новой остановки «микрорайон «Елецкий», которая находится на улице Осканова. Конечную остановку, куда автобусы заезжали до сих пор, из маршрута исключают.

Более подробно о расписании и точных маршрутах движения можно узнать в городской центральной диспетчерской службе по телефону: 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU