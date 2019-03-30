ВАЗ и «Ситроен» столкнулись на кольце в Липецке
ДТП случилось этим утром, 30 марта, на кольцевой развязке 9-го микрорайона в Липецке. Там столкнулись «ВАЗ» и «Ситроен». Момент аварии попал в обзор городской камеры наблюдения.
ДТП на кольце в Липецке .vk.com/myregion48
На записи видно, как минивэн движется по кольцу по главной дороге, несколько автомобилей уступают дорогу транспорту на кругу, соблюдая ПДД. В какой-то момент, «просочившись» между стоящими машинами, со среднего ряда на круг выезжает «Лада» и бьет в бок иномарку, которая уже почти завершила движение по кольцу.
Через какое-то время из автомобилей выходят оба водителя и пытаются оценить ущерб от ДТП. По словам очевидцев, авария обошлась без пострадавших, повреждения получили только транспортные средства.
ИСТОЧНИК KP.RU