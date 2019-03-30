2019-03-30T15:29:25+03:00
Происшествия

На тамбовской трассе под Липецке после лобового ДТП спасли трех человек

Спасатели разрезали машины, чтобы вытащить пострадавших
Лия МУРАДЬЯН
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Пострадавших увезли в больницуПострадавших увезли в больницуФото: УГПСС Липецкой области
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Серьезная авария случилась в пятницу вечером, 29 марта, на трассе Орел-Тамбов в Липецкой области. Там на 179 километре дороги в лобовую столкнулись два автомобиля, все случилось после 18.00.

По данным пресс-службы УГПСС по Липецкой области, сообщение ДТП поступило на пуль связи спасательного поста №24 в 18.59. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.

По прибытию выяснилось, что в аварии пострадали несколько человек. Троих пассажиров зажало в искореженных от удара машинах. Спасателям пришлось разрезать автомобили, чтобы вытащить пострадавших. Спасатели оказали людям первую помощь, наложили повязки на головы, а после передали подоспевшей на место бригаде скорой помощи. Всех троих увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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