В частном секторе Липецка отключат электричество
Ограничения коснутся всего нескольких улиц
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В течение пяти дней в дома частного сектора Липецка электричество будет поступать с перебоями. Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», в связи с ремонтными работами на сетях необходимо будет отключить электроэнергию в жилых домах на нескольких улицах.
Так, 1 и 2 апреля с девяти часов утра до пяти вечера не будет электричества в домах по улице Ферросплавная.
А 1, 2, 3, 4 и 5 апреля в этот же промежуток времени: 9.00 до 17.00, - ограничения коснутся жителей улиц Жактовская и Рудничная.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 075 и 236-075
ИСТОЧНИК KP.RU