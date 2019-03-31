2019-03-31T12:01:55+03:00
Недвижимость

В частном секторе Липецка отключат электричество

Ограничения коснутся всего нескольких улиц
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В течение пяти дней в дома частного сектора Липецка электричество будет поступать с перебоями. Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», в связи с ремонтными работами на сетях необходимо будет отключить электроэнергию в жилых домах на нескольких улицах.

Так, 1 и 2 апреля с девяти часов утра до пяти вечера не будет электричества в домах по улице Ферросплавная.

А 1, 2, 3, 4 и 5 апреля в этот же промежуток времени: 9.00 до 17.00, - ограничения коснутся жителей улиц Жактовская и Рудничная.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 075 и 236-075

ИСТОЧНИК KP.RU

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