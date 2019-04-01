В лесах Липецкой области начинается пожароопасный сезон

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-01T11:49:56+03:00

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В Липецкой области начальник регионального управления лесного хозяйства подписал приказ о начале пожароопасного сезона в лесах. Как сообщили в пресс-службе управления, сезон начинает действовать со 2 апреля.

С этого дня в лесничествах начнут дежурить лесопожарные бригады. Они будут нести дежурства в пожарно-химических станциях и на пожарно-наблюдательных вышках и в пунктах управления. Кроме этого леса будут патрулировать по 77 маршрутам – общая протяженность 3665 километров. Также за обстановкой в лесах будут следить камеры наблюдения.

С началом пожароопасного сезона в лесах запрещено разводить костры, бросать горящие спички и сигареты, а также оставлять стеклянную посуду и материалы, пропитанные горючими веществами. За нарушения штрафы: для граждан – от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей , для юрлиц – от 50 000 до 200 000 рублей. Если в результате нарушения в лесу начался пожар, штрафы значительно возрастают.

В случае, если вы заметите пожар в лесу или другие нарушения режима, как свалка мусора или вырубка деревьев, нужно звонить по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU