Под Липецком горняки незаконно разрушают городище, которому более 2 тыс. лет

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-01T16:47:32+03:00

Карьер на месте городища, которому более 2 тыс. лет

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В минувший выходной, 31 марта, археологи ЛРНОО «Археологические исследования» открыли полевой сезон. Они вышли на археологическую разведку в Чаплыгинском районе. Возле села Демкино они наткнулись на городище, известное еще с 1988 года. Увиденное потрясло участников организации. Археологический памятник разрушается деятельностью стихийного карьера.

- Судя по следам, с участка вывозят песок промышленной техникой, - сообщил «КП-Липецк» председатель организации Роман Смольянинов. – Здесь была укрепленная крепость. Исходя из тех материалов, что остались, ей более 2 тыс. лет! Деревянные стены не сохранились, но видны следы укреплений.

По предварительным оценкам, городище раннего железного века в результате деятельности карьера потеряло около 1 000 кв.м. культурного слоя. Сотрудники организации уже доводят информацию до соответствующих органов.

ИСТОЧНИК KP.RU