Под Липецком рухнул купол Владимирской церкви

СЕГОДНЯ 18:21 2019-04-01T18:31:15+03:00

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В пятницу, 29 марта, в Черной слободе в Ельце рухнул купол Владимирской церкви. Величественный храм был построен, по данным специалистов, в конце 18 века. В 1937 году церковь была закрыта. Долгое время в ней располагался соляной склад.

По словам местных жителей, состояние здания храма оставляло желать лучшего. С каждым годом он все сильнее разрушался. Жители Черной слободы расстроились из-за произошедшего. В группе "Мой Елец | Новости" опубликовали фото храма до обрушения купола и после. Многие пишут в соцсетях, что еще в детстве любили рассматривать фрески и лепнину на фасаде храма. А также удивляются, почему его не удалось восстановить.

Так выглядел храм до того, как обушился купол. Фото - Ирина Семенихина

- Только что приехал оттуда, - пишет в интернете местный житель Дмитрий. - Смотрел на развалины. В душе было ощущение утраты. Утраты, которой не восстановить. Ощущение такое, что Елец утратил что-то очень важное... Как организм лишился конечности, которой больше не восстановить. С этой церковью умерла целая эпоха! Часть наследия нашего города, его неотъемлемой истории.

Так выглядел храм до того, как обушился купол. Фото - Ирина СеменихинаФото: Предоставлено "КП"

Кстати, Владимирская церковь включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Как сообщили в пресс-службе управления по охране объектов культурного наследия, их сотрудники незамедлительно выехали на место происшествия. Они подготовили заявление о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестных лиц, осуществивших незаконные работы без согласования с органом. В настоящее время устанавливаются правообладатели объекта культурного наследия. К делу подключилась прокуратура Ельца.

В Ельце обрушился купол Владимирской церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU