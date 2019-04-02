На липецком заводе украли электричество на миллион рублей

СЕГОДНЯ 20:04 2019-04-02T20:13:40+03:00

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В Липецке на краже электроэнергии в промышленных масштабах поймали руководство и сотрудников одного из местных заводов. Изначально в полицию поступило заявление от поставщика, который сообщил о хищении электричества.

В ходе расследования, которое проводили сотрудники УФСБ и отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции, выяснилось, что предприятие не платило за электроэнергию с 2011 года. В итоге долг за электричество составил более миллиона рублей.

Несмотря на долги, завод продолжал работать в полную силу и получать прибыль, но по счетам все равно не платили. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК – мошенничество организованной группой в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в ходе объективного расследования проведут ряд экспертиз, на основании которых дадут юридическая оценка действиям руководства и сотрудников предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU