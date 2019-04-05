2019-04-05T10:56:23+03:00
Происшествия

"Тойота" сбила женщину на пешеходном переходе в Липецке

ДТП на Советской зафиксировала камера видеонаблюдения [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Иномарка сбила женщину в ЛипецкеИномарка сбила женщину в ЛипецкеФото: скрин с видео
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В минувший четверг, 4 апреля, в Липецке случилось ДТП. В 7 часов вечера на улице Советская "Тойота" сбила женщину. Это произошло прямо на пешеходном переходе возле остановки "Стадион Металлург". Кульминационный момент аварии попал в объектив камер уличного видеонаблюдения.

Липчане переходят дорогу по пешеходному переходу. Автомобили остановились и ждут, когда горожане дойдут до тротуара. Один из водителей больше не может терпеть. Думая, что пешеходы прошли, он трогается. Как раз в этот момент перед ним появляется женщина. Водитель иномарки, видимо, не заметил ее. Он сбивает пешехода. Женщина падает. Автомобилист жмет на тормоз. К пострадавшей подбегают прохожие и помогают ей встать.

В Липецке на Советской иномарка сбила женщину.Видео Роман Бадулин

ИСТОЧНИК KP.RU

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