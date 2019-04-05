2019-04-05T13:27:04+03:00
Общество

В Липецке началось строительство операционного блока онкодиспансера

Строители вырыли котлован на улице Адмирала Макарова [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Объект сдадут в конце 2020 годаОбъект сдадут в конце 2020 годаФото: кадр с видео
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На улице Адмирала Макарова в в Липецке, на территории областного онкологического диспансера начали строить новый операционный блок, о котором говорили еще в 2017 году, когда начали готовить проектно-сметную документацию.

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Начало строительства онкологического корпуса
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На аукционе победило Мордовское Строительно-монтажное управление №1, которое возведет новый блок диспансера за 780,5 млню. рублей. О начала работ сообщили сами строители на своем канале в instagram.

Операционный блок с отделением анестезии и реанимации – крайне важный объект для системы здарвоохранения. Новый четырехэтажный корпус должен вместить девять операционных блоков, а также отделения реанимации и интенсивной терапии. Новый блок будет соединятся с основным зданием диспансера через переход по второму этажу. По данным компании, объект должны сдать в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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