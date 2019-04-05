2019-04-05T14:29:27+03:00
Общество

В Липецке пьяная мать бросила первого ребенка и не кормила второго

На момент проверки в доме не было еды, а женщина была нетрезвой
Лия МУРАДЬЯН
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В прокуратуру пожаловались неравнодушные липчанеВ прокуратуру пожаловались неравнодушные липчанеФото: Лия МУРАДЬЯН
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О неблагополучной семье сообщили на «горячую линию» прокуратуры жители Липецка. Неравнодушные липчане сообщили, что матери-алкоголичке, которая бросила первого ребенка и не смотрит за вторым.

На адрес сразу выехали сотрудник прокуратуры и полиции. Выяснилось, что семья переехала в Липецк из района, старшего, 18 летнего ребенка, женщина давно бросила, его полностью содержат бабушка и дедушка. А в этом году женщина родила второго, но отношение к детям от этого лучше не стало.

– Жилое помещение, в котором проживает мать и ребенок находится в антисанитарийном состоянии, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – В доме грязь и почти полностью отсутствуют продукты для детского питания.

На момент проверки мать грудного ребенка была пьяной. В ходе проверки стало известно, что женщину судили за грабежи и кражи, а также штрафовали за хулиганство и мелкое хищение.

В итоге семью поставили на учет, а на женщину завели административное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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