2019-04-08T10:23:16+03:00
Происшествия

Под Липецком «УАЗ» утонул в реке – погибли два человека

Внедорожник упал в реку «Воронеж» в Добровском районе
Лия МУРАДЬЯН
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В утонувшем "УАЗе" погибли два человекаВ утонувшем "УАЗе" погибли два человекаФото: УГПСС Липецкой области
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ЧП случилось в воскресенье, 7 апреля, в селе Калинино Добровского района Липецкой области. Там рухнул в реку внедорожник «УАЗ» с людьми. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, вызов о затонувшем автомобиле постпил в 11.15.

На место сразу выехала маневренная поисково-спасательная служба Управления. В затонувшем в реке внедорожнике находились два человека – оба погибли. Водолазы подняли тела из воды, а также вызвали на место правоохранителей и медиков. После чего спасатели вытащили машину из реки с помощью спецоборудования.

Что именно случилось и как погибли люди, сейчас выясняют правоохранительные органы. А спасатели просят не пить за рулем, не отвлекаться от вождения и не вести машину в состоянии сонливости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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