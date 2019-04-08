Липчанин закопал тело годовалой девочки в лесополосе в районе ЛТЗ

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-08T11:37:00+03:00

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В Липецке расследуют уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Дело возбуждено в отношении 26-летнего мужчины. Как сообщили в региональном СКР, в конце ноября – начале декабря 2018 года подозреваемый купал дочь сожительницы. В какой-то момент он уронил годовалого ребенка на бетонный пол. От полученных травм девочка скончалась.

Липчанин, судя по всему, испугался ответственности. Чтобы скрыть следы преступления, он закопал тело ребенка в лесополосе в районе ЛТЗ. После чего семья сменила место жительства, опасаясь вопросов о внезапном исчезновении малышки.

О возможном преступлении правоохранителям рассказал знакомый семьи. При установлении всех обстоятельств подозреваемый признался в содеянном. Он показал следователям место, где закопал тело.

В данный момент специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причины смерти девочки. Расследование уголовного дело продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU