2019-04-08T12:27:51+03:00
Общество

Липчан просят придумать клички носухам

Новые обитатели зоопарка в Липецке уже ждут гостей
Юлия КЛЮЕВА
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Носухи в Липецком зоопаркеНосухи в Липецком зоопаркеФото: Липецкий зоопарк
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В Липецком зоопарке пополнение. В зверинце появились две самки и один самец носух. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, их приобрели в Воронежском океанариуме и зоопарке Ярославля. Липчанам предлагают придумать клички носухам. Свои варианты следует прислать в гостевую книгу.

Носухи – семейство енотовых. Свое имя они получили из-за подвижного хоботообразного носа. Носухи легко лазят по деревьям. Все благодаря сильным когтистым лапам, которые животные также используют для поиска продовольствия в почве и лесной подстилке.

В течение дня носухи бодрствуют. Ночью они спят на деревьях. Самцы ведут одиночный образ жизни. Самки, напротив, живут хорошо организованными группами. Они чистят друг друга, заботятся о чужих детенышах и отгоняют хищников.

Напомним, что на прошлой неделе клички получили яванские макаки - Кай, Бек и Мук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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