В Елецком микрорайоне Липецка в грязевых ямах утонули почти 10 машин

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-08T12:50:22+03:00

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Сразу несколько ЧП с автомобилями произошли в минувшие выходные в Елецком микрорайоне Липецка. Как известно, микрорайон продолжает застраиваться, район активно обрастает новыми высотками, но вот дороги делать, очевидно, не успевают.

Машина утонула в Грязи в Липецке .

Возле строящихся зданий в основном только грунтовые дороги, которые с потеплением и активным таянием снега превратились в грязевые озера. Так у строящегося дома на улице Артемова в грязевой капкан попали шесть автомобилей, машины по капот утонули в грязи. Застрявшие в грязевой луже легковушки вытаскивали жильцы близлежащих домов.

Машины тонут в грязевой яме .

По словам местных жителей, там у дороги строители выкопали траншею и никак не огородили территорию. Этим утром, 8 апреля, в ту же яму угодили еще две легковушки. Оба случая очевидцы сняли на видео. Пока никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU