В Елецком микрорайоне Липецка в грязевых ямах утонули почти 10 машин
Сразу несколько ЧП с автомобилями произошли в минувшие выходные в Елецком микрорайоне Липецка. Как известно, микрорайон продолжает застраиваться, район активно обрастает новыми высотками, но вот дороги делать, очевидно, не успевают.
Машина утонула в Грязи в Липецке .
Возле строящихся зданий в основном только грунтовые дороги, которые с потеплением и активным таянием снега превратились в грязевые озера. Так у строящегося дома на улице Артемова в грязевой капкан попали шесть автомобилей, машины по капот утонули в грязи. Застрявшие в грязевой луже легковушки вытаскивали жильцы близлежащих домов.
Машины тонут в грязевой яме .
По словам местных жителей, там у дороги строители выкопали траншею и никак не огородили территорию. Этим утром, 8 апреля, в ту же яму угодили еще две легковушки. Оба случая очевидцы сняли на видео. Пока никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU