В День космонавтики в Липецке запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-08T17:08:34+03:00

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12 апреля в Липецке ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Запрет на розничную продажу спиртных напитков будет действовать с 9 утра до 12 часов дня. Причина тому – митинг у памятника Юрию Гагарину в районе Гагаринского сквера. Заявленная численность – 200 человек. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством продажа алкоголя не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения мероприятий.

Кстати, в этот день в областном центре пройдет всероссийский молодежный исторический квест «Первый. Космический». Он стартует в ГДМ «Октябрь» в 14.00. Игра рассчитана на ребят от 14 лет. Поучаствовать в квесте может каждый. Для этого нужно собрать команду из 10 человек и подать заявку до 11 апреля на почту lipmol48@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU