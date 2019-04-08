2019-04-08T18:57:48+03:00
Общество

Гендиректор ОЭЗ «Липецк» покидает пост

Его сменит выходец из Сбербанка
Юлия КЛЮЕВА
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В ОЭЗ "Липецк" с поста уходит гендиректорВ ОЭЗ "Липецк" с поста уходит гендиректорФото: Юлия КЛЮЕВА
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Генеральный директор особой экономической зоны «Липецк» Иван Кошелев покидает пост. Об этом он сообщил «Ъ-Черноземье». Причина отставки, по словам 64-летнего Ивана Кошелева, «омоложение кадров». Уже в этот вторник, 9 апреля, на должности гендиректора окажется топ-менеджер Центрально-Черноземного банка Сбербанка Дмитрий Дударев. Кошелев же продолжит работать в ОЭЗ, но уже займет место советника генерального директора по стратегическому развитию.

Напомним, особая экономическая зона «Липецк» - это масштабный проект, созданный на территории Грязинского района в 2005 году. Площадь участка – 1 024 га. В 2018 году в ОЭЗ поставили абсолютный рекорд по привлечению инвесторов. В прошлом году были заключены соглашения с 10 компаниями на сумму инвестиций в 2 млрд. евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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