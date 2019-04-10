В Липецке легковушка чуть не сбила пешехода, переходившего дорогу по "зебре"

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-10T09:09:24+03:00

В Липецке водитель легковушки едва не сбил человека Фото: скрин с видео

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Очередное нарушение правил дорожного движения попало в объектив видеорегистратора. Автор ролика двигался по Воронежскому шоссе со стороны памятника Танкистам. В районе остановки "Улица 8 Марта" мужчина переходил дорогу понерегулируемому пешеходному переходу. Машина в правом ряду остановилась, чтобы его пропустить. Легковушка, что мчалась по левой полосе, этого не сделала.

Водитель, не сбавляя скорость, просто выполнил маневр, заехав на встречку. И поехал дальше, как ни в чем не бывало. Пешеход, заметив лихача, резко остановился.

Автоинспекторы напоминают липчанам о необходимости соблюдения ПДД. Помните, что от ваших действий зависит не только сохранность имущества, но и человеческие жизни.

В Липецке легковушка чуть не сбила мужчину на пешеходном переходе.вот так поступат водятел с г/н н742аа48rus

ИСТОЧНИК KP.RU