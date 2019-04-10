2019-04-10T15:30:04+03:00
Общество

«Ария» собрала аншлаг в Липецке

На концерт пришли сотни рокеров со всего города [фото, видео]
Кирилл Мишин
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Ария в ЛипецкеАрия в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин
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Во вторник, 10 апреля, в ОЦКНТ прошёл концерт легендарной рок-группы «Ария». Коллектив посетил наш город в рамках масштабного тура в поддержку нового альбом «Проклятье морей». Это первая пластинка группы за последние 4 года.

Ария в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Ария в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Ария в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Ария в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Несмотря на будний день зал Областного центра культуры был под завязку заполнен фанатами группы. «Ария» порадовала своих поклонников не только новыми песнями, но и старыми хитами. Так же, группа приготовила яркое световое шоу, которое идеально дополняла песни легендарного коллектива.

Ария в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Ария в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Некоторые из зрителей не привыкли слушать рок-исполнителей сидя, поэтому периодически вскакивали с мест и начинали «зажигать». В зале становилось только жарче и к концу концерта областной центр культуры превратился в настоящий рок-клуб. С уверенностью сказать можно одно- это двухчасовое шоу надолго запомнится липчанам.

В Липецке выступила легендарная группа "АРИЯ".

Ария в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Ария в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU

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