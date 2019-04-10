На полумарафон в Липецк приедет Дмитрий Губерниев и олимпийские чемпионы

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-10T15:28:40+03:00

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26 мая в Липецке впервые состоится полумарафон. По информации пресс-службы областной администрации, в нем примут участие звезды спорта, шоу-бизнеса, олимпийские чемпионы, а также журналисты федеральных СМИ.

Так, перед стартом разминку проведут двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, двукратный призер Олимпийских Игр по легкой атлетике Олеся Зыкина. Вести мероприятие пригласили Дмитрия Губерниева.

Участникам предложат на выбор 3 дистанции – 3 км, 10 км и 21.1 км. Отдельный забег организуют для детей – 500 м. Липчане стартуют на Соборной площади, пробегут по улице Зегеля, Плеханова, Гагарина и Космонавтов. Финишируют участники на Соборной площади. Победители получат призы. На старт планирует выйти врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

После забега на Соборной площади пройдет концерт, а также автограф-сессии. Более подробная информация в группе Вконтакте "Липецкий Полумарафон".

ИСТОЧНИК KP.RU