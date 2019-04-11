2019-04-11T14:46:39+03:00
Происшествия

Мужчину из Узбекистана убило током на ж/д вокзале в Липецке

После удара током в 27 5000 вольт мужчину смогли опознать только по телефону
Лия МУРАДЬЯН
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По факту гибели проходит проверкаПо факту гибели проходит проверкаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке опознали личность погибшего на железнодорожном вокзале. Трагический несчастный случай произошел в среду вечером, 10 апреля, на станции «Липецк». Неизвестный мужчина забрался на крышу грузового вагона и получил удар током с высоковольтных проводов.

Напряжение было 27500 вольт, мужчина скончался мгновенно, причем тело практически полностью обуглилось. Как сообщили «КП-Липецк» в Елецком ЛО МВД России на транспорте, личность погибшего удалось установить по сотовому телефону, который был при нем в момент происшествия.

Погибшим оказался 24-летний парень, который прибыл в Липецк в прошлом году из Узбекистана. По данным правоохранителей, мужчина официально нигде не работал. По факту случившегося сейчас проходит проверка, в ходе которой выяснят, зачем человек забрался на вагон и кто понесет ответственность за ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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