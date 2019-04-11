Мужчину из Узбекистана убило током на ж/д вокзале в Липецке
В Липецке опознали личность погибшего на железнодорожном вокзале. Трагический несчастный случай произошел в среду вечером, 10 апреля, на станции «Липецк». Неизвестный мужчина забрался на крышу грузового вагона и получил удар током с высоковольтных проводов.
Напряжение было 27500 вольт, мужчина скончался мгновенно, причем тело практически полностью обуглилось. Как сообщили «КП-Липецк» в Елецком ЛО МВД России на транспорте, личность погибшего удалось установить по сотовому телефону, который был при нем в момент происшествия.
Погибшим оказался 24-летний парень, который прибыл в Липецк в прошлом году из Узбекистана. По данным правоохранителей, мужчина официально нигде не работал. По факту случившегося сейчас проходит проверка, в ходе которой выяснят, зачем человек забрался на вагон и кто понесет ответственность за ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU