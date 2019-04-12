2019-04-12T08:30:00+03:00
Происшествия

Под Липецком уничтожили семь артиллерийских снарядов времен ВОВ

Боеприпасы нашли в Тербунском районе [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Семь снарядов уничтожили на полигонеСемь снарядов уничтожили на полигонеФото: УГПСС Липецкой области
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В Липецкой области продолжают находить артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Последнюю такую опасную находку обнаружили в Тербунском районе в двух километрах от бывшей деревни Болынковка.

Семь снарядов уничтожили на полигоне Фото: УГПСС Липецкой области

Семь снарядов уничтожили на полигонеФото: УГПСС Липецкой области

Все опасные снаряды вывезли специалисты пиротехнической службы аварийно-спасательного отряда и взорвали на полигоне. Как сообщили в пресс-службе управления ГПСС Липецкой области, всего уничтожили 7 артиллерийских снарядов времен ВОВ, 6 из них 152 мм, и один 76-миллиметровый.

Семь снарядов уничтожили на полигоне Фото: УГПСС Липецкой области

Семь снарядов уничтожили на полигонеФото: УГПСС Липецкой области

Спасатели предупреждают, при обнаружении таких предметов категорически запрещается что-либо с ними делать. Нужно сразу звонить на телефон экстренной службы «112», не приближаться к снаряду и следить за тем, чтобы не подошли другие. Категорически запрещено брать снаряды в руки, перемещать, стучать по ним, закапывать в землю, бросать в воду или огонь. Несмотря на то, что этим боеприпасам больше 70 лет, они все также остаются смертельно опасным оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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