2019-04-15T18:40:59+03:00
Общество

В Липецке на стройплощадке спасли 8 щенят, оказавшихся под землей

На участке предстояло работать экскаватору, но рабочие вовремя услышали писк малышей [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Фото Галина НечаеваФото Галина Нечаева
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Удивительная история произошла на днях в районе Липецка. На одной из стройплощадок рабочие обнаружили под землей 8 живых щенят. Как эти милые животные оказались там, неизвестно. Автор фото предположила, что яму могла выкопать собака, чтобы спрятать своих детенышей. А так как на участке ведется стройка, углубление могли случайно присыпать землей.

- Вот такой клад сегодня откопали, - поделилась в соцсетях липчанка Галина. - Достали из-под земли, примерно 70-80 см. Не могу с увереностью сказать, кто это сделал. Но по счастливому стечению обстоятельств их не покалечили. При работах ни один щенок не пострадал.

По словам женщины, рабочие, подготавливая площадку, услышали, как кто-то пищит. "Просто чудо," - не перестает повторять Галина. А все потому, что на этом месте должен был заработать экскаватор.

Даже на фото видно, что щеночки очень напуганы. Они жмутся друг к другу, тыкаются мордочками. К счастью, самое страшное позади. Пока щенков забрал к себе в частный дом липчанин. Горожане надеятся, что уже скоро за малышами придут любящие хозяева.

[фото, видео] Фото: Предоставлено "КП"

[фото, видео]Фото: Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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