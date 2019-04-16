Серийный грабитель в Липецке оказался душевнобольным

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-16T15:58:36+03:00

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В Липецке прошел суд над 20-летнем парнем, которого обвиняли в серии дерзких краж и грабежей. По данным полиции, в сентябре прошлого года мужчина нагло вынес из магазина на улице Моршанской 20 плиток шоколада на 600 рублей. Позже в октябре того же года он через окно выхватил у водителя рейсового автобуса смартфон за 8000 рублей и убежал. Это произошло на остановке «улица Воровского».

Также липчанин вынес из магазина на улице Космонавтов шоколад и кофе. Той же осенью он украл велосипед из подъезда дома на улице 50 лет НЛМК, а на улице Адмирала Макарова чужие вещи. В ноябре грабитель на улице Прокатной напал на 26-летнего прохожего, у которого отнял телефон за 11400. Последнее преступление он совершил в феврале этого года, когда ограбил магазин на улице Стаханова, откуда вынес кофе за 700 рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, согласно судебно-психиатрической комиссии экспертов, обвиняемый страдает хроническими психическими расстройствами. В итоге суд направил мужчину на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU