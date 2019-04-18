На автобусы Липецка нанесли наклейки "Игорь Артамонов", чтобы они не ломались

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-18T18:26:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно на дорогах Липецка заметили автобусы с наклейкой, которая вызвала у горожан удивление. На корпус транспорта нанесли имя Игоря Артамонова рядом с надписью «для Липецка». Врио губернатора области прокомментировал данную ситуацию. Об этом написали в телеграм-канале Липецкой области. Артамонов сообщил, что не разделяет данной идеи и не поддерживает ее.

- Мы поставили задачу - обновить парк общественного транспорта. И новые автобусы появились, - объяснил врио. - Это главное. Инициаторы оклейки пытались пошутить, что мое имя нанесли на автобусы, чтобы они никогда не ломались. Объяснение неудачное. Инициатива неуместная.

Игорь Артамонов добавил, что на данные наклейки из бюджетных денег не потратили ни копейки. Мол, иначе бы пришлось вычесть эту сумму из зарплаты, пошутил врио.

ИСТОЧНИК KP.RU