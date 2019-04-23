Липчанка бросила двоих детей с пьяным посторонним мужчиной

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-23T12:36:09+03:00

Изменить размер текста: A A

О плачевной ситуации, в которую попали малыши, сообщили на «горячую линию» прокуратуры неравнодушные жители Липецка. Жильцы одного из домов в Правобережном районе рассказали, что их соседка бросила детей одних в квартире и надолго куда-то исчезла, а дети за стенкой кричат и плачут.

На адрес тут же выехали сотрудники прокуратуры. На месте выяснилось, что в квартире в жутких антисанитарных условиях находятся двое маленьких детей 4 и 2 лет. Малыши голодные, спят на грязном полу без постели, в доме нет еды, игрушек, книжек. На полу валяется мусор и ножи, из стен торчат оголенные провода.

При этом в квартире находился какой-то посторонний пьяный мужчина. Старший ребенок-инвалид был истощен. Обоих детей забрали в больницу. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, районный суд уже лишал мать этих детей родительских прав, но после апелляции в областном суде решение отменили. Теперь прокуратура будет снова требовать лишить женщину прав на детей.

ИСТОЧНИК KP.RU