2019-04-23T12:36:09+03:00
Общество

Липчанка бросила двоих детей с пьяным посторонним мужчиной

Дети плакали, и соседи сообщили в прокуратуру
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Мать снова попытаются лишить родительских правМать снова попытаются лишить родительских правФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

О плачевной ситуации, в которую попали малыши, сообщили на «горячую линию» прокуратуры неравнодушные жители Липецка. Жильцы одного из домов в Правобережном районе рассказали, что их соседка бросила детей одних в квартире и надолго куда-то исчезла, а дети за стенкой кричат и плачут.

На адрес тут же выехали сотрудники прокуратуры. На месте выяснилось, что в квартире в жутких антисанитарных условиях находятся двое маленьких детей 4 и 2 лет. Малыши голодные, спят на грязном полу без постели, в доме нет еды, игрушек, книжек. На полу валяется мусор и ножи, из стен торчат оголенные провода.

При этом в квартире находился какой-то посторонний пьяный мужчина. Старший ребенок-инвалид был истощен. Обоих детей забрали в больницу. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, районный суд уже лишал мать этих детей родительских прав, но после апелляции в областном суде решение отменили. Теперь прокуратура будет снова требовать лишить женщину прав на детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мальчика, обоженного неудачным фаер-шоу в Липецке, выписали из больницы
В Липецке маляр сорвался с высоты девятого этажа
Липецкие яйца оказались самыми лучшими в стране
За 4 дня рейда по пешеходным переходам в Липецке поймали 32 нарушителя
За неделю в Липецке сгорели 4 садовых домика
Липчанин рассказал на федеральном канале, как закопал умершую девочку на кладбище домашних животных
С 6 мая в Липецке начнут отключать горячую воду
Ночью под Липецком "Лексус" врезался в ограждение и опрокинулся в кювет: есть пострадавшие
В Липецке и области все еще болеют ОРВИ: 3 908 человек за неделю
Под Липецком несовершеннолетний вскрыл гараж и украл мопед
Пенсионер, пропавший в районе Сырского Рудника в Липецке, погиб
В Липецке пьяный парень сдал в комиссионку телевизор из арендованной квартиры
1 мая в Липецке заработают фонтаны
Новые «безопасные и качественные» дороги Липецка покрылись трещинами
Синоптики обещают липчанам летнюю погоду
В Липецке в районе Сырского Рудника пропал 90-летний пенсионер
В Липецке столкнулись два внедорожника и автобус
В Липецк приехали новые автобусы для межрайонных маршрутов
Почти 25 улиц Липецка останутся без воды, 12 – без света