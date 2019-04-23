2019-04-23T17:30:14+03:00
Общество

В Липецке проводили в армию 35 новобранцев

Впереди липчан ждет год службы в Вооруженных Силах РФ
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан забрали в армиюЛипчан забрали в армиюФото: Архив "КП"
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В этот вторник, 23 апреля, 35 новобранцев из Липецка и области в этот весенний призыв отправились служить в армию. Торжественные проводы призывников в Вооруженные Силы Российской Федерации прошли в областном центре на площади Петра Великого. Хорошей службы новобранцем пожелали представители областной администрации, военного комиссариата, патриотических организаций и воспитанники кадетских школ.

В честь новобранцев играл духовой оркестр. Кадеты пронесли по площади флаг РФ. К памятнику Петру возложили цветы. Также на площади собрались родные и друзья новобранцев. Некоторых пришли проводить их вторые половинки. Впереди липчан ждет целый год службы в армии. За это время

ИСТОЧНИК KP.RU

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