Липчанин попросил у приятеля сотовый для выхода в сеть и тут же его продал

СЕГОДНЯ 17:57 2019-04-23T18:33:12+03:00

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В Липецке под статью о мошенничестве попал 20-летний парень, который попросил у приятеля телефон. Все случилось в январе этого года. Согласно материалам дела, обвиняемый пришел домой к 19-летнему знакомому и попросил сотовый, якобы, для того, чтобы зайти в соцсети.

Далее молодой человек сделал вид, что кому-то звонит и договаривается встретиться на улице. После аферист сказал владельцу телефона, что будет ждать его внизу, и пошел со смартфоном вниз. Выйдя на улицу, мошенник продал дорогой смартфон первому встречному прохожему за 3000 рублей. На вырученные деньги подлец купил алкоголь, сигареты и еду. Позже правоохранители выяснили, что у афериста уже есть судимости.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело по статье 159 УК направили в суд, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU