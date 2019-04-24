В Липецке "Рено" влетел в "Субару": пострадала женщина

СЕГОДНЯ 09:04 2019-04-24T09:05:24+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 1 384 нарушений правил дорожного движения. По информации регионального УГИБДД, 2 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 60 человек проигнорировали ремни безопасности. 949 раз участники движения превысили допустимую скорость. Случилось 21 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший вторник, 24 апреля, авария произошла на улице Сырская. В 7.40 утра водитель "Рено Логан" врезался в "Субару Импреза" под управлением 51-летней женщины. Ее доставили в больницу. Там медики оказали женщине помощь и отпустили.

Предварительная причина случившегося - водитель "Рено" не смог выбрать оптимальную дистанцию. Окончательные причины и условия ДТП установят в ходе административного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU