2019-04-24T16:51:34+03:00
Происшествия

Машина перевернулась от удара после ДТП в Липецке

Авария случилась на улице Московской [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на МосковскойДТП на МосковскойФото: скрин с видео
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Серьезная авария произошла в эту среду, 24 апреля, на улице Московской в Липецке. Там у выезда на кольцевую развязку на трамвайных рельсах столкнулись два легковых автомобиля – «Дэу» и «Мерседес».

На московской, кольцо не поделили....https://vk.com/myregion48

По словам очевидцев, корейская легковушка влетела в бок немецкой. Удар был такой силы, что «Мерседес» опрокинулся и рухнул на крышу. У «Дэу» разбита передняя часть и капот. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Также кому-то из участников аварии потребовалась помощь медиков, поэтому очевидцы вызвали «скорую помощь». В каком состоянии водитель перевернувшейся иномарки, и кто еще пострадал, пока неизвестно.

Как именно произошло ДТП и кто стал его виновником, теперь предстоит разобраться работающим на месте сотрудникам автоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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