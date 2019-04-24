В Липецке иномарка выскочила под автобус: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 18:08 2019-04-24T18:15:14+03:00

Одного из пассажира увезли на скорой [фото, видео]

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Этим вечером, 24 апреля, в Липецке произошло ДТП. На улице Советская, в районе пересечения с Пушкина чуть не столкнулись пассажирский автобус №6 и "Киа".

ДТП в Липецке на СоветскойФото: Лия МУРАДЬЯН

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Как сообщили очевидцы происшествия, водитель белой иномарки собирался повернуть с улицы Пушкина на Советскую. Он слишком сильно выехал на проезжую часть. В это время по Советской вниз ехал автобус. Чтобы избежать столкновения, водитель общественного транспорта резко затормозил.

ДТП в Липецке на СоветскойФото: Лия МУРАДЬЯН

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Машины не столкнулись. Однако, от неожиданного торможения пострадали пассажиры автобуса. Многие упали на пол. Одна из женщин ударилась головой. Еще один пассажир разбил лицо. Кроме того, одному из липчан понадобилась помощь медиков. Его увезли в больницу на скорой.

В Липецке на Советской иномарка выскочила под автобус: есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU