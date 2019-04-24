Пропавший в Липецке 7-летний школьник нашелся

СЕГОДНЯ 19:54 2019-04-24T19:54:53+03:00

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В Липецке благополучно закончились поиски 7-летнего мальчика, который пропал днем. Напомним, около полудня ребенок вышел со школы, направлялся в сторону дома, но домой так и не пришел.

Обзвонив одноклассников и знакомых, родители забили тревогу. Перепуганные родственники обошли несколько кварталов в 24 микрорайоне, но безрезультатно. Родные разместили сообщение о пропаже ребенка в соцсетях и бросились в полицию.

К поиску тут же подключились правоохранительные органы и волонтеры. Как сообщили в 19.30 организаторы «Поиска пропавших детей», школьника нашли волонтеры организации. К счастью, ребенка живого и здорового вернули родителям. Где был мальчик все это время и почему вовремя не вернулся домой, теперь будут выяснять правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU