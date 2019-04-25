2019-04-25T10:34:50+03:00
Общество

И.о мэра Липецка извинилась за высказывание о еврейской фамилии

Евгения Уваркина попросила прощения у всех, кого оскорбили ее слова [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Евгения Уваркина извинилась за высказываниеЕвгения Уваркина извинилась за высказываниеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Исполняющая обязанности мэра Липецка Евгения Уваркина извинилась перед гражданами за высказывание о еврейской фамилии. Поводом стал диалог с горожанами на публичных слушаниях по строительству яслей на территории школы №45. Местные жители были против яслей, так как не хотели терять школьный стадион, часть территории которого, по их мнению, уйдет под новое здание.

В ходе обсуждения участники встречи спрашивали Евгению Уваркину, возможно ли отложить начало работ. И во время диалога прозвучала оскорбившая липчан фраза, в которой и.о. мэра посчитала, что у мужчины еврейская фамилия. Липчанин поинтересовался, почему, и исполняющая обязанности градоначальника пояснила, что это из-за вопросов, которые он задает. Видеозапись с диалогом разлетелась по Интернету и собрала массу гневных комментариев.

uvarkina_evgeniauvarkina_evgenia
Прошу прощения у всех, кого оскорбили мои слова
347 отметок «Нравится»41 комментариевInstagram

В среду вечером, 24 апреля, Евгения Уваркина выложила в своем instagram видео, где извинилась перед всеми, кого обидели ее слова.

– С уважением отношусь к представителям всех национальностей и конфессий, тем более, что сама воспитана в многонациональное семье, – говорит в своей записи Евгения Уваркина. – Прекрасно понимаю, что фраза, сказанная мной на общественных слушаниях, совершенно неуместна. Прекрасно осознаю, что задела чувства многих людей. Как человек и как руководитель прошу прощения у всех, кого оскорбили мои слова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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