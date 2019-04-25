2019-04-25T15:24:54+03:00
Общество

В Липецке возле больницы хотят построить вертолетную площадку

На разработку проекта выделят 1,5 млн рублей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке появится вертолетная площадкаВ Липецке появится вертолетная площадкаФото: Скриншот сайта
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На портале Госзакупок управление капитального строительства Липецкой области опубликовало тендер на разработку проекта для строительства вертолетной площадки. Объект должен появиться в Липецке, в районе областной больницы. На разработку проектно-сметной документации из региональной казны планируют выделить 1 584 303 руб. Срок выполнения работ – 25 дней после заключения контракта.

Площадь вертолетной площадки - 70х70 м, с рабочей зоной 20х20 м. Она должна соответствовать нормам Международной организации гражданской авиации. А также приспособлена для взлета и посадки вертолета «Ансат». Техника вмещает до 10 пассажиров или 1,3 т груза.

Напомним, что строительство вертолетной площадки в областном центре организовано в рамках мероприятий по обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи в использованием санитарной авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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