В пятницу 5 улиц Липецка останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-25T17:15:58+03:00

В Липецке в пятницу отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В эту пятницу, 26 апреля, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», на сетях водоснабжения проведут ремонтные работы. Из-за этого в домах в пределах 24 микрорайона пересохнут краны.

С 10 утра без воды останутся жители улиц 60-летия СССР, 41, 43, 45, 47; Шубина, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 17, 19, 20; Кривенкова, 3, 5, 7; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42. Холодное водоснабжение по этим адресам возобновится к 8 часам вечера.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Возникшие вопросы липчане могут задать диспетчерам по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU