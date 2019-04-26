2019-04-26T13:39:02+03:00
Общество

В Липецке нашли девочку, пропавшую во вторник

Юная липчанка жива
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке нашли пропавшую девочкуВ Липецке нашли пропавшую девочкуФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке нашли 14-летнюю девочку, пропавшую в областном центре в начале недели. Напомним, во вторник, 23 апреля, юная липчанка ушла из дома в районе улицы Титова. 3 дня ее разыскивали родственники, полиция и волонтеры. В интернете разместили ориентировки. К счастью, подростка нашли. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», это произошло в минувший четверг, 25 апреля. С девочкой все хорошо.

Волонтеры просят липчан проявлять бдительность. Обращать внимание на подростков, дезориентированных стариков. Если вы увидели человека, похожего на пропавшего, следует звонить в полицию по телефону 02, либо волонтерам - 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18. Также можно написать волонтерам на электронную почту по адресу ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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