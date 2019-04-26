В Липецке "Поезд Победы" встретили более 100 человек
В эту пятницу, 26 апреля, более 100 человек собрались на железнодорожном вокзале Липецка - семьи с детьми, школьники, старики. Горожане ждали "Поезд Победы".
Фото: Кирилл Мишин
Ретро-состав постройки середины 20 века прибыл на перрон под восторженные крики липчан. Собравшиеся фотографировались с поездом, с военной техникой. С любопытством рассматривали паровоз. Особой популярностью у липчан пользовался вагон-музей. Там они посмотрели на фотографии военных лет, форму и предметы быта 40-х годов.
Фото: Кирилл Мишин
Затем на вокзале развернулась реконструкция событий мая 1945 года. Также липчанам представили литературно-драматическую композицию "Победный май" и концертную программу "Синенький скромный платочек".
Напомним, "Поезд Победы" с 22 апреля колесит по Юго-Восточной железной дороге. Состав стартовал от станции Прохоровка Белгородской области. Накануне поезд остановился на станции в Грязях. А этим утром он побывал в Ельце.
В Липецк прибыл "Поезд Победы".
Фото: Кирилл Мишин
ИСТОЧНИК KP.RU